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РИА Новости

По Крымскому мосту с момента открытия проехало около шести миллионов машин

Вчера, 11:58
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГрузовые машины на Крымском мосту
Грузовые машины на Крымском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Грузовые машины на Крымском мосту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Около 6 миллионов машин проехало по мосту через Керченский пролив с момента его открытия, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день.
"В целом с начала работы моста по нему проехало около 6 миллионов машин. Эксплуатация автодорожной части идет в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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В инфоцентре отметили, что летом среднесуточная интенсивность движения по мосту выросла вдвое по сравнению с весной. Максимальный суточный трафик был зафиксирован 15 июля: 31,3 тысячи автомобилей за сутки. За бесперебойное функционирование трассы отвечают более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники, работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru >>
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Крымский мостКрымОбщество
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