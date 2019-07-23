Бен Аффлек вызовет на дуэль Мэтта Дэймона в фильме Ридли Скотта

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В фильме "Последняя дуэль" режиссера Ридли Скотта о рыцарях средневековой Франции снимутся Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, . В фильме "Последняя дуэль" режиссера Ридли Скотта о рыцарях средневековой Франции снимутся Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, сообщает Deadline.

В основе ленты книга Эрика Джагера "Последняя дуэль: Подлинная история преступления, скандала и судебного поединка в средневековой Франции". Сценарий пишут Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и Николь Холофсенер.

Нормандский рыцарь (Бен Аффлек) вызывает на дуэль лучшего друга эсквайра (Мэтт Дэймон) за то, что тот изнасиловал его жену. При этом словам женщины никто не верит, и в случае поражения мужа ее должны сжечь на костре.

Последний раз Дэймон и Аффлек снимались вместе в 1997 году в фильме "Умница Уилл Хантинг", который получил две премии "Оскар" (за лучший сценарий, написанный актерами, и за игру Робина Уильямса).