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РИА Новости
Культура

Бен Аффлек вызовет на дуэль Мэтта Дэймона в фильме Ридли Скотта

Вчера, 12:04
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© AP Photo / Jordan Strauss/ Evan AgostiniМэтт Дэймон и Бен Аффлек
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек
© AP Photo / Jordan Strauss/ Evan Agostini
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В фильме "Последняя дуэль" режиссера Ридли Скотта о рыцарях средневековой Франции снимутся Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, сообщает Deadline.
В основе ленты книга Эрика Джагера "Последняя дуэль: Подлинная история преступления, скандала и судебного поединка в средневековой Франции". Сценарий пишут Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и Николь Холофсенер.
Нормандский рыцарь (Бен Аффлек) вызывает на дуэль лучшего друга эсквайра (Мэтт Дэймон) за то, что тот изнасиловал его жену. При этом словам женщины никто не верит, и в случае поражения мужа ее должны сжечь на костре.
Последний раз Дэймон и Аффлек снимались вместе в 1997 году в фильме "Умница Уилл Хантинг", который получил две премии "Оскар" (за лучший сценарий, написанный актерами, и за игру Робина Уильямса).
Ридли Скотт уже работал с Мэттом Дэймоном в картине "Марсианин" (2015), в которой актер сыграл главную роль.
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