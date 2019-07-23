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РИА Новости

Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Вчера, 12:00
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CC BY-SA 4.0 / Republic of Korea Armed Forces / Истребитель F-16 вооруженных сил Республики Корея
Истребитель F-16 вооруженных сил Республики Корея
CC BY-SA 4.0 / Republic of Korea Armed Forces /
Истребитель F-16 вооруженных сил Республики Корея. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители опасно маневрировали и пересекали курс российских бомбардировщиков, создавая угрозу безопасности. Об этом заявили в российском Минобороны.

Хронология

Сегодня утром Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что российский военный самолет якобы нарушил воздушное пространство их страны. По данным военных, на которые ссылается агентство Ренхап, самолет вошел в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, а затем, в 9:09 по местному времени (3:09 мск) нарушил воздушное пространство.
В ответ по тревоге поднялись несколько истребителей F-15K и F-16K. Как передает Ренхап, после предупреждений они выпустили сигнальные ракеты и дали предупредительные выстрелы. По словам источника телеканала SBS в южнокорейском комитете начштабов, всего самолеты произвели около 360 пулеметных выстрелов и выпустили 20 сигнальных ракет.
В Москве подчеркнули, что никакого "предупредительного огня" не было.
Истребитель F-16 ВВС Южной Кореи
Вчера, 11:21
Эксперт прокомментировал инцидент с самолетом в Японском море
"Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", — говорится в заявлении Минобороны.
В Сеуле утверждают, что в 9:15 (3:15 мск) российский самолет покинул опознавательную зону ПВО, но в 9:33 (3:33 мск) снова вошел в нее, а затем и в воздушное пространство страны, из которого вышел четыре минуты спустя. Окончательно он покинул зону ПВО в 9:56 (3:56 мск), передает Ренхап.

Зона, которой нет

В российском Минобороны пояснили, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполняли плановый полет над нейтральными водами Японского моря.
"В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95МС не выходили и после отстрела тепловых ловушек удалились от российских самолетов.
По данным объективного контроля, маршрут Ту-95МС проходил без отклонений от плана и в соответствии с международными правилами — в более чем 25 километрах от островов Токто (Такэсима). Воздушное пространство Южной Кореи не нарушалось, подчеркнули в Минобороны.
Российские военные отметили, что южнокорейские летчики не в первый раз пытаются помешать полетам российской авиации над нейтральными водами Японского моря, причем ссылаются на некую самопроизвольно установленную "зону опознавания ПВО". Подобные "зоны", отметили в ведомстве, не предусмотрены международными правилами и Россия их не признает.
Многофункциональные истребители Су-35 во время тактических учений в Костромской области
Вчера, 09:43
"Много вопросов". Сеул выразил РФ протест из-за "нарушения границы"Южнокорейские военные обвинили Россию в нарушении воздушного пространства. Однако, как считает эксперт Дмитрий Солонников, что-то в этой новости явно не сходится. Свое мнение он пояснил в эфире радио Sputnik.

Протесты

В Сеуле также утверждают, что в инциденте участвовали и два китайских военных самолета. По сведениям Ренхап, в 6:44 (0:44 мск) они влетели в опознавательную зону ПВО и оставались там около получаса. Через 36 минут они снова появились в зоне и провели там еще примерно полчаса. В 8:20 (2:20 мск) они покинули зону опознавания, после чего к ним присоединились два российских самолета, пишет агентство. Затем вся группа проследовала на юг от Японского моря и нарушила зону опознавания ПВО в 8:40 (2:40 мск). Этот полет продолжался 25 минут, сообщает Ренхап.
Администрация президента Южной Кореи заявила, что начальник управления национальной безопасности при главе государства Чон Ый Ён выразил секретарю российского Совбеза Николаю Патрушеву "решительный протест" и предупредил, что, если такое поведение повторится, Сеул "предпримет намного более сильные меры".
Кроме того, протест из-за инцидента в самолетами выразила и Япония, которая считает острова Такэсима (корейское название — Токто) своими. Токио обратился и к Москве, и к Сеулу.
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В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
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Обсудить 48
Ту-95МСВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФЮжная КореяРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Интересно насколько более сильные меры? Может России тоже ввести зону определения от своих границ и до Антарктиды?
23 июля, 13:18
lenarxozu
61100012
"...тогда как южнокорейские истребители опасно маневрировали и пересекали курс российских бомбардировщиков, создавая угрозу безопасности...", "...Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать..." Это российские лётчики такие "нечувствительные" или Минобороны "пургу" несёт??
23 июля, 15:17
МПМитрофан Патриотов
14100025
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