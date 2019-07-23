Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО экс-помощника полпреда в УрФО

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным заключение под стражу бывшего помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, обвиняемого в госизмене, сообщили РИА Новости в суде.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, который просил смягчить меру пресечения.

О задержании помощника Николая Цуканова ФСБ объявила 5 июля, в тот же день Воробьев был заключен под стражу на два месяца. Сейчас чиновник находится в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.

Источник во властных структурах 12 июля сообщил РИА Новости, что Воробьев уволен с государственной службы, однако официального подтверждения пока не поступало.