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РИА Новости

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО экс-помощника полпреда в УрФО

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным заключение под стражу бывшего помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, обвиняемого в госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, который просил смягчить меру пресечения.
О задержании помощника Николая Цуканова ФСБ объявила 5 июля, в тот же день Воробьев был заключен под стражу на два месяца. Сейчас чиновник находится в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.
Источник во властных структурах 12 июля сообщил РИА Новости, что Воробьев уволен с государственной службы, однако официального подтверждения пока не поступало.
Воробьев в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2018 году возглавил аппарат Цуканова, а затем стал его помощником.
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 11:19
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
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Московский городской судУральский ФОПроисшествия
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