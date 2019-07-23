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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Более пяти тысяч москвичей протестируют систему электронного голосования

Вчера, 11:48
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 5 тысяч москвичей изъявили желание принять участие в повторном тестировании системы электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.
Ранее сообщалось, что систему электронного голосования повторно протестируют 23 июля. При первом тестировании произошли сбои, программисты при помощи наблюдателей нашли недочеты и начали их исправлять.
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников
18 июля, 12:09
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"Вчера, 22 июля, за час до окончания приема заявок, свое желание участвовать в тестировании - голосовании по вопросу "Что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?" - изъявили 5,1 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Регистрация на участие в тестовом голосовании открылась на портале мэра 18 июля.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМосква
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