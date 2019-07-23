Более пяти тысяч москвичей протестируют систему электронного голосования

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 5 тысяч москвичей изъявили желание принять участие в повторном тестировании системы электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

Ранее сообщалось, что систему электронного голосования повторно протестируют 23 июля. При первом тестировании произошли сбои, программисты при помощи наблюдателей нашли недочеты и начали их исправлять.

"Вчера, 22 июля, за час до окончания приема заявок, свое желание участвовать в тестировании - голосовании по вопросу "Что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?" - изъявили 5,1 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Регистрация на участие в тестовом голосовании открылась на портале мэра 18 июля.