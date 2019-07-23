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РИА Новости

После крушения вертолета на Кубани завели уголовное дело

Вчера, 11:40
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крушения месяц назад вертолета и гибели его пилота в Краснодарском крае, сообщает южное следственное управление на транспорте СК РФ.
По версии следствия, утром 21 июня в станице Чамлыкская Лабинского района Кубани упал вертолет Ми-2, обрабатывающий сельхозугодья, 67-летний пилот погиб на месте происшествия, собственнику воздушного судна причинен по неосторожности ущерб на два миллиона рублей.
"По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
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