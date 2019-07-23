На Казанском направлении МЖД восстановили движение поездов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Движение поездов на Казанском направлении Московской железной дороги введено в график, сообщает пресс-служба МЖД.
"В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию. Ранее некоторые пригородные поезда Казанского направления следовали с увеличенным интервалом в результате незапланированной остановки одной из электричек", — говорится в сообщении.
Утром во вторник "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) сообщала, что несколько поездов на Казанском направлении МЖД задерживались по техническим причинам.