Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T11:37Z
https://ria.ru/20190723/1556791759.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151109/97/1511099704_0:0:2907:1635_1036x0_80_0_0_a84630455c9aa2c07bed241bbfac99bc.jpg
РИА Новости

На Казанском направлении МЖД восстановили движение поездов

Вчера, 11:37
235
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы с высоты птичьего полета
Виды Москвы с высоты птичьего полета
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Движение поездов на Казанском направлении Московской железной дороги введено в график, сообщает пресс-служба МЖД.
"В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию. Ранее некоторые пригородные поезда Казанского направления следовали с увеличенным интервалом в результате незапланированной остановки одной из электричек", — говорится в сообщении.
Утром во вторник "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) сообщала, что несколько поездов на Казанском направлении МЖД задерживались по техническим причинам.
Переход и переезд через железнодорожные пути
18 июля, 12:50
В Москве построят пять новых переходов через железнодорожные пути
100101
Обсудить 0
МоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Заседание Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
В Совфеде предложили Украине заключить новый Большой договор о дружбе
РИА
Новости
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме посоветовали Вакарчуку признать Украину резервацией США
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
Нетаньяху поздравил Джонсона с избранием на пост главы британских тори
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве
Лента
новостей
В Дагестане журналиста "Черновика" обвинили в финансировании терроризма
После крушения вертолета на Кубани завели уголовное дело
Грузовые машины на Крымском мосту
По Крымскому мосту с момента открытия проехало около шести миллионов машин
В Португалии почти 40 человек пострадали из-за природных пожаров
Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Архивное фото
Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
В Кемерово ребенок выпал из окна квартиры
Кошка на территории парка в Горячем Ключе
На севере Москвы проверяют данные о массовом отравлении котов
Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
В Ленинградской области задержали женщину, подозреваемую в избиении ребенка
На северо-западе Подмосковья два человека погибли в ДТП
Участники аниме-фестиваля AniMatrix во Дворце культуры и техники МАИ в Москве
В РПЦ по-разному смотрят на наличие "культа смерти" в современной культуре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
Лента новостейМолния