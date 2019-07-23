В Хабаровске 37 детей заболели кишечной инфекцией после прогулки у фонтана

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Врачи в Хабаровске подозревают кишечную инфекцию у 37 детей разного возраста, которые накануне гуляли у фонтана, сообщили в правительстве края.
"Из симптомов в разных случаях отмечались слабость, боли в животе, рвота. При этом высокой температуры у обратившихся не наблюдалось. По предварительным опросам, накануне дети вместе с родителями отдыхали на набережной стадиона имени Ленина возле пешеходного фонтана", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 19 детей госпитализированы, еще 18 получают помощь амбулаторно.
По информации краевого Минздрава, тяжелых случаев заболевания нет. Источник кишечной инфекции детей не установлен, управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое исследование.
Сообщается, что в июле и августе в крае ежегодно увеличивается заболеваемость энтеровирусными инфекциями. Врачи рекомендуют пить кипяченую или бутилированную воду, мыть овощи и фрукты, соблюдать правила личной гигиены, купаться только в официально разрешенных местах.
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