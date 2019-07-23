В Хабаровске 37 детей заболели кишечной инфекцией после прогулки у фонтана

Массовое отравление детей в лагере "Лучистый": какова ситуация сейчас В детском лагере под Евпаторией, где произошло массовое отравление, взяты пробы для определения источника инфекции. Менеджер турфирмы, которая продавала путевки в "Лучистый", Елена Мартынова в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию.