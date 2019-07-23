В Ленинградской области задержали женщину, подозреваемую в избиении ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции женщину, подозреваемую в избиении девочки трёх лет, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.