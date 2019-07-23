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РИА Новости

В Москве до 25 июля продлили "желтый" уровень погодной опасности

Вчера, 11:33
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до четверга, 25 июля, "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя в Москве, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о дожде будет действовать в Москве с 12 часов 23 июля до 12 часов 25 июля. В Московской области предупреждение о дожде будет действовать до 21 часа 24 июля.
Дождь в Москве. Архивное фото
27 июня 2015, 10:36
Москву накрыла "высочайшая аномалия"Сильные дожди, которые не один день были причиной как простых неудобств, так и вполне серьезных проблем для жителей ряда регионов России, добрались и до Москвы. То количество осадков, которое обещают жителям столицы, синоптики уже назвали "высочайшей аномалией".
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ГидрометцентрМосковская областьОбщество
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