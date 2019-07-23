В Москве до 25 июля продлили "желтый" уровень погодной опасности

Москву накрыла "высочайшая аномалия" Сильные дожди, которые не один день были причиной как простых неудобств, так и вполне серьезных проблем для жителей ряда регионов России, добрались и до Москвы. То количество осадков, которое обещают жителям столицы, синоптики уже назвали "высочайшей аномалией".