В Москве до 25 июля продлили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до четверга, 25 июля, "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя в Москве, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о дожде будет действовать в Москве с 12 часов 23 июля до 12 часов 25 июля. В Московской области предупреждение о дожде будет действовать до 21 часа 24 июля.
27 июня 2015, 10:36Москву накрыла "высочайшая аномалия"Сильные дожди, которые не один день были причиной как простых неудобств, так и вполне серьезных проблем для жителей ряда регионов России, добрались и до Москвы. То количество осадков, которое обещают жителям столицы, синоптики уже назвали "высочайшей аномалией".