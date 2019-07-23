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РИА Новости

Минздрав сообщил о состоянии двух пострадавших в лагере в Хабаровском крае

Вчера, 11:24
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два пострадавших в лагере под Хабаровском ребенка находятся в больнице с отравлениями продуктами горения, их состояние удовлетворительное, всего было госпитализировано 6 детей, один из которых уже выписан, сообщили в минздраве РФ.
По данным МЧС, пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края уничтожил 20 из 26 палаток. В лагере находились 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находился в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ранее в ведомстве сообщили, что при пожаре в лагере в Хабаровском крае пострадали 12 человек, в том числе 7 детей, 1 ребенок погиб.

"Двое детей - в удовлетворительном состоянии (отравление продуктами горения) в КГБУЗ "Детская городская больница" города Комсомольска-на-Амуре", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что еще три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии с термическими ожогами пламенем, термоингаляционной травмой в КГБУЗ "Солнечная районная больница".
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Вчера, 11:20
Одного ребенка выписали из больницы после пожара в лагере под Хабаровском
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеРоссияПроисшествия
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