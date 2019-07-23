Минздрав сообщил о состоянии двух пострадавших в лагере в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два пострадавших в лагере под Хабаровском ребенка находятся в больнице с отравлениями продуктами горения, их состояние удовлетворительное, всего было госпитализировано 6 детей, один из которых уже выписан, сообщили в минздраве РФ.

По данным МЧС, пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края уничтожил 20 из 26 палаток. В лагере находились 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находился в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ранее в ведомстве сообщили, что при пожаре в лагере в Хабаровском крае пострадали 12 человек, в том числе 7 детей, 1 ребенок погиб.