В Смоленской области столкнулись автобус и грузовик, пострадали 16 человек

БРЯНСК, 23 июл – РИА Новости. Автомобиль DAF в Смоленской области столкнулся с автобусом, которым люди добирались на работу, 16 человек пострадали, сообщает УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

По данным ведомства, ДТП произошло во вторник около 07.50 мск в Дорогобужском районе на автодороге Дорогобуж - Верхнеднепровск – Сколково.

"Водитель, управляя автомашиной DAF 105, не предоставил преимущество в движении автобусу под управлением водителя 1961 года рождения, двигавшемуся по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, 13 человек обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.