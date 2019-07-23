Эксперт прокомментировал инцидент с самолетом в Японском море

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Инцидент с военными самолетами не отразится на отношениях Москвы и Сеула и будет урегулирован дипломатически, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о якобы имевшем место двукратном нарушении воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима) российским самолетом А-50. В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета. По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – четыре минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими ТУ-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.

В Минобороны РФ заявили, что два южнокорейских истребителя F-16 совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности. При этом в военном ведомстве добавили, что никакого "предупредительного огня" южнокорейцы не открывали, а воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было. В ведомстве отметили, что маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи. Что касается "зоны опознавания ПВО", то она была самопроизвольно установлена Сеулом, не предусмотрена международными правилами и не признается РФ, о чем неоднократно сообщалось южнокорейской стороне.

"Я не думаю, что он серьезно отразится (на отношениях двух стран). По дипломатическим каналам будет урегулировано... обе стороны не заинтересованы в каких-либо осложнениях, так что этот инцидент не должен иметь какого-либо продолжения", - заявил Воронцов РИА Новости.

Как пояснил эксперт, так называемая зона опознавания ПВО была введена Сеулом в контексте территориального спора с Токио за острова Токто (японское название - Такэсима). "Южная Корея осуществляет реальное административное управление островами, Япония это оспаривает. В рамках двусторонних споров и утверждения национального суверенитета и административного контроля над этими территориями Южная Корея и ввела эти свои нормы", - пояснил специалист.