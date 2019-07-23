В Красноярске автобус въехал в столб из-за лихача на иномарке

КРАСНОЯРСК, 23 июл — РИА Новости. Маршрутный автобус врезался в столб в Красноярске после внезапного маневра легкового автомобиля на выделенной полосе, пострадали две пассажирки, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе краевого управления ГИБДД.
"Сегодня на улице Партизана Железняка в районе дома 3Н произошло ДТП. Водитель Nissan ехал в сторону проспекта Металлургов и при повороте направо не уступил место ехавшему по выделенной полосе автобусу. Автобус после этого столкнулся со столбом. Там находилось 25 пассажиров", - сказал собеседник агентства.
Пострадали две пассажирки: одной оказали помощь на месте, вторую увезли медики. В каком состоянии находится пострадавшая, не уточняется.
В группе "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" размещены фотографии с места ДТП. На них видно, что в автобусе вырвана часть пассажирского кресла и поручень для пассажиров. Серьезно пострадала передняя часть автобуса.