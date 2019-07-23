В Красноярске автобус въехал в столб из-за лихача на иномарке

"Сегодня на улице Партизана Железняка в районе дома 3Н произошло ДТП. Водитель Nissan ехал в сторону проспекта Металлургов и при повороте направо не уступил место ехавшему по выделенной полосе автобусу. Автобус после этого столкнулся со столбом. Там находилось 25 пассажиров", - сказал собеседник агентства.