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РИА Новости

Одного ребенка выписали из больницы после пожара в лагере под Хабаровском

Вчера, 11:20
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© Фото : МЧС РоссииПоследствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. При пожаре в лагере в Хабаровском крае пятеро взрослых получили медицинскую помощь амбулаторно, госпитализированы шесть детей, один ребенок выписан, сообщили в Минздраве РФ.
Ранее в ведомстве сообщили, что при пожаре пострадали 12 человек, в том числе семь детей, один ребенок погиб.
"Медицинская помощь в амбулаторной форме оказана пяти пострадавшим (все взрослые). Всего госпитализировано шесть детей, один ребенок (поверхностный ожог локтя, купированная психоэмоциональная травма) выписан 23.07.2019", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края уничтожил 20 из 26 палаток. В лагере находились 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Вчера, 11:13
В Минздраве проконтролируют оказание помощи пострадавшим в Хабаровском крае
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеСледственный комитет РФХабаровский крайПроисшествия
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