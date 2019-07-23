Одного ребенка выписали из больницы после пожара в лагере под Хабаровском

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

© Фото : МЧС России Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. При пожаре в лагере в Хабаровском крае пятеро взрослых получили медицинскую помощь амбулаторно, госпитализированы шесть детей, один ребенок выписан, сообщили в Минздраве РФ.

Ранее в ведомстве сообщили, что при пожаре пострадали 12 человек, в том числе семь детей, один ребенок погиб.

"Медицинская помощь в амбулаторной форме оказана пяти пострадавшим (все взрослые). Всего госпитализировано шесть детей, один ребенок (поверхностный ожог локтя, купированная психоэмоциональная травма) выписан 23.07.2019", - говорится в сообщении.