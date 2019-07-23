Одного ребенка выписали из больницы после пожара в лагере под Хабаровском

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. При пожаре в лагере в Хабаровском крае пятеро взрослых получили медицинскую помощь амбулаторно, госпитализированы шесть детей, один ребенок выписан, сообщили в Минздраве РФ.
Ранее в ведомстве сообщили, что при пожаре пострадали 12 человек, в том числе семь детей, один ребенок погиб.
"Медицинская помощь в амбулаторной форме оказана пяти пострадавшим (все взрослые). Всего госпитализировано шесть детей, один ребенок (поверхностный ожог локтя, купированная психоэмоциональная травма) выписан 23.07.2019", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края уничтожил 20 из 26 палаток. В лагере находились 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.