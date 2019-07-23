Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.

"Прошу приобщить к материалам дела постановление о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого и его допрос", - сказал следователь во время рассмотрения жалобы на арест.

О задержании помощника Николая Цуканова ФСБ объявила 5 июля, в тот же день Воробьев был заключен под стражу на два месяца. Сейчас чиновник находится в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.

Источник во властных структурах 12 июля сообщил РИА Новости, что Воробьев уволен с государственной службы, однако официального подтверждения пока не поступало.