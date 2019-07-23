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РИА Новости

Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене

Вчера, 11:19
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
"Прошу приобщить к материалам дела постановление о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого и его допрос", - сказал следователь во время рассмотрения жалобы на арест.
5 июля, 17:42
Арестованный по подозрению в госизмене помощник Цуканова обучался в Польше
О задержании помощника Николая Цуканова ФСБ объявила 5 июля, в тот же день Воробьев был заключен под стражу на два месяца. Сейчас чиновник находится в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.
Источник во властных структурах 12 июля сообщил РИА Новости, что Воробьев уволен с государственной службы, однако официального подтверждения пока не поступало.
Воробьев в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2018 году возглавил аппарат Цуканова, а затем стал его помощником.
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