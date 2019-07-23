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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Мосгоризбиркоме назвали причину признания подписи недействительной

Вчера, 11:18
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© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание Мосгоризбиркома
Здание Мосгоризбиркома
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Здание Мосгоризбиркома. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Причина признания подписи избирателя недействительной во всех случаях заключается в ошибке либо их сборщика, либо самого кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.
Ранее член МГИК Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы подали жалобы в Мосгоризбирком, комиссия рассмотрит жалобы на этой неделе,
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Подписи за зарегистрированных кандидатов в МГД перепроверять не будут
"Во всех случаях причина признания подписи избирателя недействительной - ошибка сборщика или самого кандидата. Избиратель ставит подпись сам - и это сомнению не подвергается, но недействительной она становится по вине сборщика подписей или кандидата. Неправильное внесение данных, несвоевременная оплата изготовления подписных листов или несоблюдение их формы, неоговоренные исправления, невнесение необходимых сведений и другие нарушения – это вина сборщика или кандидата", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Мосгоризбирком рассмотрит все обращения участников выборов в 10-дневный срок в установленном порядке.
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"Если есть сомнения в объективности Мосгоризбиркома - можно обратиться в суд. Однако кандидаты, ругая избирательные комиссии, все-таки обращаются с жалобами именно в Мосгоризбирком, что свидетельствует о высоком уровне доверия к нашей работе", - добавили в комиссии.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомВалентин Горбунов
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