В Мосгоризбиркоме назвали причину признания подписи недействительной

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Причина признания подписи избирателя недействительной во всех случаях заключается в ошибке либо их сборщика, либо самого кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.

Ранее член МГИК Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы подали жалобы в Мосгоризбирком, комиссия рассмотрит жалобы на этой неделе,

"Во всех случаях причина признания подписи избирателя недействительной - ошибка сборщика или самого кандидата. Избиратель ставит подпись сам - и это сомнению не подвергается, но недействительной она становится по вине сборщика подписей или кандидата. Неправильное внесение данных, несвоевременная оплата изготовления подписных листов или несоблюдение их формы, неоговоренные исправления, невнесение необходимых сведений и другие нарушения – это вина сборщика или кандидата", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Мосгоризбирком рассмотрит все обращения участников выборов в 10-дневный срок в установленном порядке.

"Если есть сомнения в объективности Мосгоризбиркома - можно обратиться в суд. Однако кандидаты, ругая избирательные комиссии, все-таки обращаются с жалобами именно в Мосгоризбирком, что свидетельствует о высоком уровне доверия к нашей работе", - добавили в комиссии.