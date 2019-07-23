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РИА Новости

В Минздраве проконтролируют оказание помощи пострадавшим в Хабаровском крае

Вчера, 11:13
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова взяла на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в лагере в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
По данным МЧС, пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края уничтожил 20 из 26 палаток. В лагере находились 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находился в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Вчера, 09:53
Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
"Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой", - говорится в сообщении.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваПроисшествия
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