В Минздраве проконтролируют оказание помощи пострадавшим в Хабаровском крае

По данным МЧС, пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края уничтожил 20 из 26 палаток. В лагере находились 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находился в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.