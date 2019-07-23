В Госдуме посоветовали Вакарчуку признать Украину резервацией США

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Предложение принять закон, который бы регламентировал сосуществование Украины с "государством-агрессором" в лице России - полная глупость, с таким же успехом украинские политики могут разработать закон о признании своей страны в американской резервацией, завил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Солист группы "Океан Эльзы" и лидер проходящей в украинский парламент партии "Голос" Святослав Вакарчук ранее заявил, что Верховная рада должна принять закон "о существовании с РФ" - отношения со "страной-агрессором", по его мнению, во всех сферах должны быть четко регламентированы и прописаны законодательно во избежание двойных стандартов.

"Все это несусветная глупость и клоунада. Никакие унизительные законы для налаживания братских и партнерских отношений со своим ближайшим соседом, Россией, Украине не нужны. Для этого украинским политикам достаточно иметь благоразумие. Вакарчуку, настолько агрессивно настроенному в отношении России, нужно сразу предложить закон о превращении Украины в американскую резервацию, чтобы все шаги открыто согласовать с дядюшкой Сэмом", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, граждане Украины должны знать, чьи интересы отстаивает Вакарчук.

"В его действиях и словах мы видим, что ни о каких национальных интересах Вакарчук не думает. В противном случае, он бы выступил за возобновление добрососедских отношений с Россией, без которых процветание и развитие Украины невозможно", - сказал депутат ГД.