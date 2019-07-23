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РИА Новости

В Госдуме посоветовали Вакарчуку признать Украину резервацией США

Вчера, 11:09
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Предложение принять закон, который бы регламентировал сосуществование Украины с "государством-агрессором" в лице России - полная глупость, с таким же успехом украинские политики могут разработать закон о признании своей страны в американской резервацией, завил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Солист группы "Океан Эльзы" и лидер проходящей в украинский парламент партии "Голос" Святослав Вакарчук ранее заявил, что Верховная рада должна принять закон "о существовании с РФ" - отношения со "страной-агрессором", по его мнению, во всех сферах должны быть четко регламентированы и прописаны законодательно во избежание двойных стандартов.
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"Все это несусветная глупость и клоунада. Никакие унизительные законы для налаживания братских и партнерских отношений со своим ближайшим соседом, Россией, Украине не нужны. Для этого украинским политикам достаточно иметь благоразумие. Вакарчуку, настолько агрессивно настроенному в отношении России, нужно сразу предложить закон о превращении Украины в американскую резервацию, чтобы все шаги открыто согласовать с дядюшкой Сэмом", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, граждане Украины должны знать, чьи интересы отстаивает Вакарчук.
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"В его действиях и словах мы видим, что ни о каких национальных интересах Вакарчук не думает. В противном случае, он бы выступил за возобновление добрососедских отношений с Россией, без которых процветание и развитие Украины невозможно", - сказал депутат ГД.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 92,7% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,12%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,03%. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,19%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,14%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,87%.
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