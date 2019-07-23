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РИА Новости
Война в Сирии

В Идлибе при авиаударах погибли 60 человек

Вчера, 11:07
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) сообщило о почти 60 погибших и свыше 100 раненых в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб.
"По меньшей мере 59 человек убито и свыше 100 женщин, детей и мужчин получили ранения, многие тяжелые, после того как несколько смертельных авиаударов было нанесено по нескольким районам южного Идлиба сегодня (22 июля – ред.). Самая ужасная атака была совершена на популярный общественный рынок в Маарет-ан-Нумане этим утром, которая привела в гибели как минимум 39 человек, включая восемь женщин и пятерых детей. Эти данные могут возрасти, потому что тела продолжают находить", - говорится в заявлении заместителя регионального гуманитарного координатора по Сирии Марка Каттса, опубликованном во вторник.
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По данным УКГВ ООН, в понедельник вечером в Идлибе авиаудары были нанесены также по рынку Саракеб, убиты 8 человек, включая женщину и четырех детей. Кроме того, из минометов был обстрелян Алеппо, что привело к гибели семи мирных жителей, говорится в сообщении.
Ранее ряд западных СМИ опубликовали информацию со ссылкой на данные финансируемой Великобританией и США организации "Белых касок" и Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, согласно которой якобы в результате авиабомбардировки российскими силами рынка в Маарет-ан-Нумане погибли по меньшей мере 23 человека. В минобороны РФ утверждения "Белых касок" назвали фейком. В министерстве подчеркнули, что авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла.
Сирийский военнослужащий в аэропорту Абу-Дхоу в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
8 октября 2018, 08:45Сказано в эфире - Радио Sputnik
Политолог: Идлиб – "ключевой момент" в возрождении государственности СирииПрезидент Сирии Башар Асад объяснил "истерию" Запада вокруг ситуации в Идлибе. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин высказал мнение, что Дамаск и западные страны преследуют абсолютно разные цели в отношении этой сирийской провинции.
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