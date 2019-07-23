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РИА Новости

Матвиенко выразила соболезнования родным погибшей в лагере под Хабаровском

Вчера, 11:04
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибшего ребёнка и пострадавших детей в лагере в Хабаровском крае.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находился в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное по статье дело "Причинение смерти по неосторожности".
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
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Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
"Хочу от всех нас выразить искренние соболезнования родным и близким пострадавших в этой трагедии", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.
Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова отметила, что руководством региона проводятся все необходимые действия для расследования трагедии в детском палаточном лагере. Она также высказалась за возможную корректировку законодательства, которая не позволила бы допускать подобные трагедии впредь.
"Законодательство мы поправили по детскому отдыху. Вопрос, как соблюдают эти законы", - сказала в ответ Матвиенко.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
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Обогреватель мог стать причиной пожара в хабаровском детском лагере
По ее мнению, в данной ситуации нужно обсуждать ответственность тех, кто это допустил, и ответственность контролирующих органов. "Родители должны быть более ответственными, проверять документы того лагеря, куда направляют ребенка", - добавила она.
Сенатор напомнила, что среди оставшихся законодательных инициатив в этой сфере предполагается рассмотреть закон по реестру детских оздоровительных лагерей.
Спикер также предложила сенатору от региона, при необходимости, подготовить свои предложения в законодательство, касающегося детского отдыха.
"Где нужно усилить контроль, где нужно усилить ответственность и принять необходимые решения", - заключила она.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеВалентина МатвиенкоХабаровский крайПроисшествия
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