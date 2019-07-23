Матвиенко выразила соболезнования родным погибшей в лагере под Хабаровском

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибшего ребёнка и пострадавших детей в лагере в Хабаровском крае.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находился в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное по статье дело "Причинение смерти по неосторожности".

"Хочу от всех нас выразить искренние соболезнования родным и близким пострадавших в этой трагедии", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.

Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова отметила, что руководством региона проводятся все необходимые действия для расследования трагедии в детском палаточном лагере. Она также высказалась за возможную корректировку законодательства, которая не позволила бы допускать подобные трагедии впредь.

"Законодательство мы поправили по детскому отдыху. Вопрос, как соблюдают эти законы", - сказала в ответ Матвиенко.

По ее мнению, в данной ситуации нужно обсуждать ответственность тех, кто это допустил, и ответственность контролирующих органов. "Родители должны быть более ответственными, проверять документы того лагеря, куда направляют ребенка", - добавила она.

Сенатор напомнила, что среди оставшихся законодательных инициатив в этой сфере предполагается рассмотреть закон по реестру детских оздоровительных лагерей.

Спикер также предложила сенатору от региона, при необходимости, подготовить свои предложения в законодательство, касающегося детского отдыха.

"Где нужно усилить контроль, где нужно усилить ответственность и принять необходимые решения", - заключила она.