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РИА Новости

Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 10:59
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР заявили о семи нарушениях в Донбассе со стороны силовиков. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По данным ведомства, при обстрелах использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы пяти населенных пунктов республики.
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