Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник в ДНР заявили о семи нарушениях в Донбассе со стороны силовиков. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.