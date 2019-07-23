В АБР рассказали, кому в банках запретят пользоваться смартфонами на работе

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Запрет на пользование смартфонами на рабочем месте может затронуть IT-специалистов, операционистов банков и тех сотрудников, которые работают с базами данных, сказал РИА Новости глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

О возможных ограничениях для банковских служащих на использование смартфонов на рабочем месте написала во вторник газета " Известия ". По данным издания, рекомендации для кредитных организаций могут появиться уже в сентябре, соответствующую работу ведут две банковские ассоциации - банков России (АБР) и российских банков (АРБ).

Вице-президент АБР Алексей Войлуков сообщил РИА Новости, что ассоциация не готовит рекомендации о запрете использования смартфонов.

"Эта инициатива не от нас исходящая, но нами поддержанная, потому что проблема информационной безопасности становится все более острой", - прокомментировал в свою очередь Тосунян.

"Вопрос в том, что, если ты находишься на рабочем месте, то, наверное, тебе вполне достаточно при себе иметь более простые средства связи. Гаджеты, которые имеют более широкий круг возможностей, для определенных сотрудников, которые теоретически имеют возможность съемки большого объема информации с последующим несанкционированным использованием, представляют собой риск для банков", - пояснил он.

По словам Тосуняна, помимо IT-специалистов, запрет может коснуться и тех сотрудников, которые имеют доступ к базе данных. "Почему только IT-специалисты? Это и операционщики, и те, кто сидит на базе данных. Доступ к базе данных имеет очень широкий пул сотрудников. Не весь штат, но довольно широкий круг сотрудников", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.