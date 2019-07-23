Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ассоциация банков России предупреждает, что малонаселенные районы могут остаться без платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике. Об этом заявил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

Речь идет о последствиях законопроекта, который Госдума накануне приняла в третьем чтении. В соответствии с ним в платежных терминалах запрещается использовать удаленную контрольно-кассовую технику: ее нужно либо встраивать в сам терминал, либо подключать к нему снаружи при помощи проводов. Письмо по этому поводу АБР направила в Федеральную налоговую службу еще на прошлой неделе.

По словам Клименко, этот законопроект серьезно повлияет на доступность финансовых услуг в отдаленных регионах. "Причиной этого будет невозможность переоборудования существующих терминалов, подключенных к онлайн-кассам, новыми ККТ", — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что встроить ККТ в корпус большинства терминалов невозможно, как и разместить ее снаружи, тем более что в таком случае есть риск, что оборудование украдут.

Поэтому из-за низкой маржинальности терминалы в отдаленных районах будут переносить в более густонаселенные места, считает Клименко.

"Сложно представить цифровую экономику в "бумажном виде", при том что в стране активно развивается онлайн-фискализация", — заключил он.