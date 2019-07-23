В Афганистане попросили разъяснить слова Трампа о "победе за неделю"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Афганское правительство попросило у Вашингтона разъяснений после слов американского президента Дональда Трампа о том, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, сообщает канцелярия президента страны.

"Учитывая многогранные отношения между Афганистаном и США, правительство исламской республики Афганистан просит через дипломатические средства и каналы разъяснений в связи с заявлениями президента США на встрече с премьер-министром Пакистана", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте канцелярии президента Афганистана.

На встрече с премьером Пакистана Имраном Ханом в понедельник Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.

США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.