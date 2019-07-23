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РИА Новости

В Афганистане попросили разъяснить слова Трампа о "победе за неделю"

Вчера, 10:43
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© Фото : NATO / Sgt. Joe ParrishВоеннослужащие армии США во время учений в Афганистане
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане
© Фото : NATO / Sgt. Joe Parrish
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Афганское правительство попросило у Вашингтона разъяснений после слов американского президента Дональда Трампа о том, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, сообщает канцелярия президента страны.
"Учитывая многогранные отношения между Афганистаном и США, правительство исламской республики Афганистан просит через дипломатические средства и каналы разъяснений в связи с заявлениями президента США на встрече с премьер-министром Пакистана", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте канцелярии президента Афганистана.
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Трамп: выводя войска из Афганистана, США оставят там силы разведки
На встрече с премьером Пакистана Имраном Ханом в понедельник Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.
США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.
Афганское правительство поддерживает усилия США, направленные на достижение мира в стране, но при этом "подчеркивает, что главы зарубежных стран не могут определять судьбу Афганистана в отсутствии руководства страны".
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Дональд ТрампАфганистанВ мире
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