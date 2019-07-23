В новосибирском троллейбусном депо женщину убило бетонной плитой

НОВОСИБИРСК, 23 июл - РИА Новости. Троллейбус на территории депо в Новосибирске задел бетонный козырек над входом в здание, из-за чего он обрушился на двух женщин, одна из которых погибла, другая тяжело травмирована, сообщил РИА Новости представитель УГИБДД по региону Владислав Савченков.

"В 23.52 (19.52 мск) понедельника водитель троллейбуса 1972 года рождения двигался по территории троллейбусного депо, углом кузова совершил касание бетонного козырька здания, под которым стояли две женщины. Девушка 1984 года рождения с травмой позвоночника доставлена в НИИТО (институт травматологии и ортопедии - ред.). Вторая женщина 46 лет скончалась на месте происшествия", - сказал собеседник агентства. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, во время инцидента кассир и диспетчер депо курили у входа под бетонным козырьком, а водитель якобы решил пошутить, направил троллейбус на женщин и стал резко поворачивать в последний момент, но не успел и задел опору козырька.