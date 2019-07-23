Росстат назвал наиболее распространенную зарплату в стране

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Большинство граждан России получают 23,5 тысячи рублей в месяц, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
Росстат отмечает, что это модальный (то есть чаще всего встречающийся) показатель заработка в стране за апрель 2019 года. Именно он отражает реальный доход большинства граждан.
Медианный показатель заработка (статическая величина, означающая, что половина населения получает доход меньше этого значения, а половина — больше) оказался равен 34,4 тысячи рублей. Средний показатель зарплаты составил 47,7 тысячи.