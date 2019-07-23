Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Синоптики прогнозируют в среду и пятницу в Приморье, где только что прошел тихоокеанский шторм "Данас", новые ливни, сообщает Примгидромет.

"Завтра, 24 июля, над северными и центральными районами Приморья будет проходить атмосферный фронт с дождями ливневого характера. А в пятницу, 26 июля, — ещё один фронт с приличными ливнями по всему Приморью, но более интенсивными в южной половине края", - цитируются в сообщении слова главы Примгидромета.

По его словам, после прошедших по всему краю дождей в ходе "Данаса" водность рек увеличилась, а почва достаточно увлажнилась, что будет способствовать увеличению стока.

"Если ещё вчера для серьёзных последствий на малых реках требовалось 80-100 миллиметров дождя, то сейчас может быть достаточно и 40-50 миллиметров. Поэтому режим повышенной готовности снимать ещё слишком рано", - отметил синоптик.