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РИА Новости

Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы

Вчера, 10:27
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© Фото : KnessetСаудовский блогер Махмуд Сауд во время встречи с Ави Дихтером и Хассаном Каабиа
Саудовский блогер Махмуд Сауд во время встречи с Ави Дихтером и Хассаном Каабиа
© Фото : Knesset
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Саудовский блогер, приглашенный израильскими властями, подвергся в историческом центре Иерусалима нападению местных арабов, которые обвинили его в предательстве интересов палестинского народа.
Видеоролики, тиражируемые в социальных сетях, запечатлели, как дети плюют в лицо саудовцу, явившемуся в национальной одежде к мечетям Храмовой горы, вслед ему звучат оскорбления и летят пластиковые стулья.
"Мы решительно осуждаем жестокое и аморальное поведение некоторых палестинцев возле мечети Аль-Акса в отношении саудовского медиа-деятеля, который приехал в Иерусалим, чтобы стать мостом мира и взаимопонимания между народами", - написал в Twitter исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Израиля Низар Амер.
Официальный представитель главы израильского правительства Офир Гендельман назвал саудовца "мирным активистом", а напавших на него палестинцев обвинил в осквернении святыни.
"Палестинцы не хотят мира, но, несмотря на это, отношения Израиля с арабскими странами становятся все теплее", - сказал он.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
22 июля, 20:07
Гутерреш заявил, что Израиль должен прекратить разрушать палестинские дома
В Израиле по приглашению МИД страны сейчас находится группа арабских журналистов, в том числе из Саудовской Аравии и Ирака. По данным газеты "Джерузалем пост", поездка была организована без ведома этих стран, и большинство гостей стремятся сохранить инкогнито.
Израиль объявил одним из приоритетов своей внешней политики сближение со аравийскими монархиями и гордится все более явным прогрессом, который достигается на этом направлении в обход неурегулированности конфликта с палестинцами. На арабские страны Персидского залива израильтяне смотрят как на естественных союзников в противостоянии Ирану и его экспансии в регионе.
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Офир ГендельманСаудовская АравияИзраильВ мире
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