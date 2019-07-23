Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Саудовский блогер, приглашенный израильскими властями, подвергся в историческом центре Иерусалима нападению местных арабов, которые обвинили его в предательстве интересов палестинского народа.
Видеоролики, тиражируемые в социальных сетях, запечатлели, как дети плюют в лицо саудовцу, явившемуся в национальной одежде к мечетям Храмовой горы, вслед ему звучат оскорбления и летят пластиковые стулья.
לרשתות החברתיות הועלו סרטונים המתעדים ניסיונות לתקוף את פעיל הרשת הסעודי מוחמד סעודי שביקר היום במסגד אל-אקצא. סעודי הוא חלק ממשלחת אנשי תקשורת ממדינות ערב שהגיעה לישראל. בסרטונים שפורסמו הושמעו נגדו קריאות וישנו תיעוד המראה כיצד זורקים עליו כיסאות בעיר העתיקה@MosheBerkovitch pic.twitter.com/Kd3cz3xdR6— כאן חדשות (@kann_news) 22 июля 2019 г.
"Мы решительно осуждаем жестокое и аморальное поведение некоторых палестинцев возле мечети Аль-Акса в отношении саудовского медиа-деятеля, который приехал в Иерусалим, чтобы стать мостом мира и взаимопонимания между народами", - написал в Twitter исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Израиля Низар Амер.
Официальный представитель главы израильского правительства Офир Гендельман назвал саудовца "мирным активистом", а напавших на него палестинцев обвинил в осквернении святыни.
"Палестинцы не хотят мира, но, несмотря на это, отношения Израиля с арабскими странами становятся все теплее", - сказал он.
В Израиле по приглашению МИД страны сейчас находится группа арабских журналистов, в том числе из Саудовской Аравии и Ирака. По данным газеты "Джерузалем пост", поездка была организована без ведома этих стран, и большинство гостей стремятся сохранить инкогнито.
Израиль объявил одним из приоритетов своей внешней политики сближение со аравийскими монархиями и гордится все более явным прогрессом, который достигается на этом направлении в обход неурегулированности конфликта с палестинцами. На арабские страны Персидского залива израильтяне смотрят как на естественных союзников в противостоянии Ирану и его экспансии в регионе.