Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы

Саудовский блогер Махмуд Сауд во время встречи с Ави Дихтером и Хассаном Каабиа

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Саудовский блогер, приглашенный израильскими властями, подвергся в историческом центре Иерусалима нападению местных арабов, которые обвинили его в предательстве интересов палестинского народа.

Видеоролики, тиражируемые в социальных сетях, запечатлели, как дети плюют в лицо саудовцу, явившемуся в национальной одежде к мечетям Храмовой горы, вслед ему звучат оскорбления и летят пластиковые стулья.

לרשתות החברתיות הועלו סרטונים המתעדים ניסיונות לתקוף את פעיל הרשת הסעודי מוחמד סעודי שביקר היום במסגד אל-אקצא. סעודי הוא חלק ממשלחת אנשי תקשורת ממדינות ערב שהגיעה לישראל. בסרטונים שפורסמו הושמעו נגדו קריאות וישנו תיעוד המראה כיצד זורקים עליו כיסאות בעיר העתיקה@MosheBerkovitch pic.twitter.com/Kd3cz3xdR6 — כאן חדשות (@kann_news) 22 июля 2019 г.

"Мы решительно осуждаем жестокое и аморальное поведение некоторых палестинцев возле мечети Аль-Акса в отношении саудовского медиа-деятеля, который приехал в Иерусалим, чтобы стать мостом мира и взаимопонимания между народами", - написал в Twitter исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Израиля Низар Амер.

Официальный представитель главы израильского правительства Офир Гендельман назвал саудовца "мирным активистом", а напавших на него палестинцев обвинил в осквернении святыни.

"Палестинцы не хотят мира, но, несмотря на это, отношения Израиля с арабскими странами становятся все теплее", - сказал он.

В Израиле по приглашению МИД страны сейчас находится группа арабских журналистов, в том числе из Саудовской Аравии и Ирака. По данным газеты "Джерузалем пост" , поездка была организована без ведома этих стран, и большинство гостей стремятся сохранить инкогнито.