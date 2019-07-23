Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело о пожаре в лагере под Хабаровском, в котором погиб ребенок, в центральный аппарат Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.

По данным МЧС, пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края уничтожил 20 из 26 палаток. В лагере находились 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находился в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"Александр Бастрыкин в целях всестороннего и объективного расследования поручил передать в Главное следственное управление СК России уголовное дело, возбужденное по факту пожара в детском оздоровительном лагере в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

Кроме того, Бастрыкин потребовал дать юридическую оценку произошедшему и установить круг виновных лиц и причины, способствовавшие совершению преступления.

Отмечается, что в рамках расследования будет дана оценка действиям руководства загородного лагеря. Кроме того, следствие проверит должностные лица контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за безопасность детей в загородном лагере.