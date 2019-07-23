Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минимум 400 грамм фруктов и овощей, 3 столовые ложки растительного масла или 2 авокадо должны обязательно входить в ежедневный рацион россиян, при этом употребления готовых продуктов питания и напитков, содержащих много сахаров, стоит избегать, напоминают в пресс-службе Роспотребнадзора.

Потребление энергии (калорий) должно быть сбалансировано с ее расходом, уточнили в ведомстве. В ежедневный рацион должны входить овощи и фрукты - минимум 400 грамм - помимо картофеля и крахмалсодержащих корнеплодов.

"Потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии (3 столовые ложки растительного масла, или 2 авокадо, или 100 грамм арахиса, или 100-140 грамм соевых бобов). Насыщенные жиры (твердые жиры) должны составлять менее 10%, трансжиры (растительные жиры, подвергшиеся промышленной переработке, и традиционно входящие в состав майонеза, маргарина, кетчупа, кондитерских изделий) – менее 1% от общей потребляемой энергии", - отметили в Роспотребнадзоре.

Желательно заменять насыщенные жиры и трансжиры ненасыщенными жирами, и полностью исключить из рациона трансжиры промышленного производства, уточнили в ведомстве.

"Не покупайте готовые продукты питания и напитки, содержащие большое количество сахаров. Особое внимание на готовые сладкие напитки, они основной источник добавленного сахара. Резко ограничьте или откажитесь совсем от газированных или негазированных безалкогольных напитков, фруктовых или овощных соков и напитков, жидких и порошковых концентратов, ароматизированной воды, энергетических и спортивных напитков, готового к употреблению чая и кофе, ароматизированных молочных напитков", - рассказали в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что предпочтение нужно отдавать йодированной соли - около пять грамм в день.