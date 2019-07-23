Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон

Позже он сыграл оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть" (1973) и "Лицензия на убийство" (1989), а также стал первым актером в истории бондианы, который исполнил эту роль более чем в одной картине.