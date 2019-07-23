Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В США на 93-м году жизни умер актер кино и телевидения Дэвид Хедисон. Об этом сообщает Variety со ссылкой на родственников артиста.
Причина смерти не названа.
Хедисон дебютировал на телеэкране в 1955 году в эпизоде сериала-антологии "Телевизионный театр Крафта".
Позже он сыграл оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть" (1973) и "Лицензия на убийство" (1989), а также стал первым актером в истории бондианы, который исполнил эту роль более чем в одной картине.
Кроме того, Хедисон снимался в сериалах "Она написала убийство", "Ангелы Чарли", "Перри Мэйсон", "Рыцарь дорог", а также в фильмах "Затерянный мир" и "Сорвать маску".
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