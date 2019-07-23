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РИА Новости

В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины

Вчера, 10:08
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы Сиднея обнаружили партию метамфетамина, стоимостью около 200 миллионов австралийских долларов (140 миллионов долларов США), в грузовике, врезавшемся в припаркованные полицейские автомобили, сообщает издание Sydney Morning Herald.
Инцидент произошел в понедельник на северо-западе Сиднея. Видеокамеры засняли момент ДТП. Примерно через час полиция остановила 26-летнего нарушителя, скрывшегося с места происшествия, и обыскала грузовик. Во время обыска в автомобиле были обнаружены, предположительно, 273 килограмма наркотиков. Водителя задержали и доставили в участок, Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям.
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По данным издания, в настоящее время правоохранители собирают информацию о передвижении грузовика.
Как передает телеканал 7News, представитель полиции штата Новый Южный Уэльс Глен Бейкер назвал конфискацию наркотиков одной из самых "легких" за всю историю управления, отметив, что у водителя грузовика был "очень плохой день".
"Врезаться в полицейский автомобиль с таким количеством наркотиков - это нечто неслыханное, исключительное стечение обстоятельств", - заявил Бейкер.
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