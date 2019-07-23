Ногути первым из иностранцев полетит на МКС на новом американском корабле

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Японский астронавт Соити Ногути назначен в экипаж нового американского пилотируемого корабля, который в ближайшем будущем полетит на Международную космическую станцию (МКС), сообщило во вторник Японское агентство аэрокосмических исследований Японский астронавт Соити Ногути назначен в экипаж нового американского пилотируемого корабля, который в ближайшем будущем полетит на Международную космическую станцию (МКС), сообщило во вторник Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.

В сообщении JAXA отмечается, что после успешного дублирования экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-13", прилетевшего на МКС 21 июля, Ногути начинает тренировку к полету на новом американском пилотируемом корабле. Агентство не уточнило, на каком именно корабле и в какие сроки отправится японец на станцию.

Ногути стал первым иностранцем, назначенным в экипаж нового американского пилотируемого корабля. Ранее он совершил два космических полета на МКС: на американском шаттле "Дискавери" в 2005 году и российском корабле "Союз ТМА-17" в 2009-2010 годах.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск первого корабля с экипажем на станцию планируется 15 ноября. В состав экипажа входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Испытательный запуск к МКС первого Starliner без экипажа намечается на 17 сентября. Первый корабль с экипажем планируется запустить на станцию в испытательном режиме 30 ноября. В состав экипажа входят астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.