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РИА Новости

Ногути первым из иностранцев полетит на МКС на новом американском корабле

Вчера, 09:58
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Японский астронавт Соити Ногути назначен в экипаж нового американского пилотируемого корабля, который в ближайшем будущем полетит на Международную космическую станцию (МКС), сообщило во вторник Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
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В сообщении JAXA отмечается, что после успешного дублирования экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-13", прилетевшего на МКС 21 июля, Ногути начинает тренировку к полету на новом американском пилотируемом корабле. Агентство не уточнило, на каком именно корабле и в какие сроки отправится японец на станцию.
Ногути стал первым иностранцем, назначенным в экипаж нового американского пилотируемого корабля. Ранее он совершил два космических полета на МКС: на американском шаттле "Дискавери" в 2005 году и российском корабле "Союз ТМА-17" в 2009-2010 годах.
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск первого корабля с экипажем на станцию планируется 15 ноября. В состав экипажа входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.
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Испытательный запуск к МКС первого Starliner без экипажа намечается на 17 сентября. Первый корабль с экипажем планируется запустить на станцию в испытательном режиме 30 ноября. В состав экипажа входят астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.
После успешных испытательных беспилотного и пилотируемого полетов оба корабля будут сертифицированы НАСА для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС. Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что первый такой полет планируется в мае 2020 года.
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