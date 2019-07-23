Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми

Последствия схода с рельс вагонов с углем в Сосногорском районе на станции Керки

Последствия схода с рельс вагонов с углем в Сосногорском районе на станции Керки

© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике Коми Последствия схода с рельс вагонов с углем в Сосногорском районе на станции Керки

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Железнодорожники в ходе ликвидации последствий размыва грунта на участке Кожва - Сосногорск Северной железной дороги (СЖД, филиал РЖД) в Коми, подняли все сошедшие с рельсов вагоны, сообщила пресс-служба РЖД.

"В настоящее время подняты все сошедшие с рельсов вагоны. Восстановлен габарит пути. Ведутся работы по отсыпке земляного полотна. Организован подвоз необходимых материалов. В ликвидации задействовано более 300 сотрудников СЖД. Работы ведутся круглосуточно в три смены", - говорится в сообщении.

На участке Сосногорск-Ираель организовано автобусное сообщение. К 9.00 мск 903 пассажира вывезены с указанных станций.

Ночью 22 июля 2019 года на участке Кожва-Сосногорск из-за размыва пути по причине неблагоприятных погодных условий произошел сход вагонов в грузовом поезде. В связи с этим с 22 по 26 июля изменяются маршруты следования ряда пассажирских поездов. Поезда, следующие до Усинска, Воркуты и Лабытнанги, будут следовать до станции Сосногорск. Поезда из Воркуты и Лабытнанги проследуют до станции Печора.

По прибытии на станции Сосногорск и Печора поезда направляются обратно до станций отправления. Чтобы продолжить путь к станциям назначения пассажиры могут воспользоваться автобусным сообщением.