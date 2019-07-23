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РИА Новости

Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому

Вчера, 09:53
102120
© Фото : МЧС РоссииПоследствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : МЧС России
ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Десятилетний мальчик по имени Арсений вытаскивал девочек из палатки во время пожара в детском лагере на территории ГЛК "Холдоми" под Хабаровском, сам получил ожоги и находится в коме, сообщил журналистам представитель правительства края.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находился в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное по статье дело "Причинение смерти по неосторожности".
Игрушка в палате детской больницы
Вчера, 09:34
В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
Минздрав региона сообщал, что трое детей попали в реанимацию с обширными ожогами и находятся в состоянии комы.
"Десятилетний мальчик Арсений, который помогал выводить детей, в частности вытаскивал девочек, сам попал в больницу в поселке Солнечный и находится в коме", - сообщили в правительстве края.
В свою очередь директор лагеря Максим Кузнецов сообщил членам правительства региона, прибывшим на место ЧП, что детей выводил ночной вожатый.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
На почти двести детей, ночной вожатый, вас судить нужно.
23 июля, 09:58
Bakyika Бирюков
9100364
А малец молодец! Не растерялся сам, так ещё "клубничному поколению" помощь оказал. Вот кого награждать надо, а не "детишек" Сечина или Патрушева. О таких как он раньше стихи сочиняли "Рассказ о неизвестном герое"!!!
23 июля, 11:41
Akkypamucm
4701102
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