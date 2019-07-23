Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

© Фото : МЧС России Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Десятилетний мальчик по имени Арсений вытаскивал девочек из палатки во время пожара в детском лагере на территории ГЛК "Холдоми" под Хабаровском, сам получил ожоги и находится в коме, сообщил журналистам представитель правительства края.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находился в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное по статье дело "Причинение смерти по неосторожности".

Минздрав региона сообщал, что трое детей попали в реанимацию с обширными ожогами и находятся в состоянии комы.

"Десятилетний мальчик Арсений, который помогал выводить детей, в частности вытаскивал девочек, сам попал в больницу в поселке Солнечный и находится в коме", - сообщили в правительстве края.

В свою очередь директор лагеря Максим Кузнецов сообщил членам правительства региона, прибывшим на место ЧП, что детей выводил ночной вожатый.