В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень

Арт-объект в виде гигантского пельменя в парке Дружбы в Благовещенске

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — РИА Новости. Представители творческого объединения запустили арт-объект в виде гигантского пельменя в озеро в парке Дружбы в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

инстаграме парка появилось фото с подписью: "Творческая молодежь Благовещенска изготовила десятикилограммовый пельмень. Вот такой арт-объект появился в парке Дружбы". Ранее впарка появилось фото с подписью: "Творческая молодежь Благовещенска изготовила десятикилограммовый пельмень. Вот такой арт-объект появился в парке Дружбы".

"Из-за неоднозначной реакции решили убрать объект (с озера. — Прим. ред.). Выбрасывать его не будут", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас руководство парка решает, где разместить пельмень.

Позднее в инстаграме опубликовали видео того, как арт-объект вытаскивают из озера.

Администрация парка написала, что "несогласованные с учреждением арт-объекты не должны самостоятельно появляться". Также там отметили, что пельмень увезли на склад.

Местные СМИ сообщили, что объект из эпоксидной смолы и стекломата должен был стать альтернативным символом дружбы России и Китая, поскольку строения в парке стилизованы под восточную архитектуру.