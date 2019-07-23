В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — РИА Новости. Представители творческого объединения запустили арт-объект в виде гигантского пельменя в озеро в парке Дружбы в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Ранее в инстаграме парка появилось фото с подписью: "Творческая молодежь Благовещенска изготовила десятикилограммовый пельмень. Вот такой арт-объект появился в парке Дружбы".
"Из-за неоднозначной реакции решили убрать объект (с озера. — Прим. ред.). Выбрасывать его не будут", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас руководство парка решает, где разместить пельмень.
Позднее в инстаграме опубликовали видео того, как арт-объект вытаскивают из озера.
Администрация парка написала, что "несогласованные с учреждением арт-объекты не должны самостоятельно появляться". Также там отметили, что пельмень увезли на склад.
Местные СМИ сообщили, что объект из эпоксидной смолы и стекломата должен был стать альтернативным символом дружбы России и Китая, поскольку строения в парке стилизованы под восточную архитектуру.
Ранее во Владивостоке также появился похожий арт-объект. Там посетитель выставки в Центре современного искусства "Заря" подбросил в качестве экспоната пельмени, сделанные из бумаги и жевательной резинки, но смотритель их нашел достаточно быстро. Отмечалось, что автор тщательно готовился к такой шутке и даже оставил у экспоната свои данные.