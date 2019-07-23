В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере

ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Обширные ожоги получили трое детей, которых доставили в реанимацию после пожара в палаточном лагере на территории ГЛК "Холдоми" под Хабаровском, сообщил журналистам министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находился в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное по статье дело "Причинение смерти по неосторожности".

"Пациенты живы, их состояние тяжелое, оказывается вся необходимая помощь. Процент ожогов определяется, но степень поражения поверхности тела обширная", - сказал Витько.

Он отметил, что в Солнечную ЦРБ прилетели врачи из Хабаровска - бригада детских реаниматологов и детских комбустиологов (специалист по ожогам). Они провели консилиум с коллегами из Хабаровска и главным комбустиологом России из Нижнего Новгорода.

"В больнице есть все необходимое: дозаторы, специальные койки, аппараты искусственной вентиляции легких. С детьми находится опытный врач из ожогового отделения больницы в Хабаровске, он проводил перевязку и докладывал главному комбустиологу Минздрава РФ. Все наши действия правильны. Тактика согласована", - сказал Витько.

Ранее сообщалось, что трое детей в реанимации находятся в состоянии комы. Четвертая девочка, которая кроме шока получила еще отравление угарным газом, проходит лечение в Комсомольске-на-Амуре. Ее состояние здоровья между средней тяжестью и удовлетворительным.