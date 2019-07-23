После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 23 июл – РИА Новости. Следователи полиции возбудили уголовное дело после автоаварии, в результате которой в понедельник погибли два человека и пострадали еще 12, сообщает во вторник УМВД по региону.

Ранее в УМВД сообщали, что днем в понедельник на 829-м километре трассы Челябинск-Новосибирск в районе села Морозовка Омского района водитель автомобиля Nissan Pathfinder, женщина 1981 года рождения, по предварительным данным, при повороте налево не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Logan. Погибли водитель и пассажир Renault, еще 12 человек из обеих машин пострадали.

"По факту ДТП следователем следственного отдела ОМВД России по Омскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено статьей УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.

Следователи проводят допросы свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести вреда здоровью потерпевших и автотехнические экспертизы - для установления обстоятельств ДТП. Продолжают устанавливаться все обстоятельства происшествия.

В Минздраве Омской области РИА Новости сообщили, что из шестерых детей, пострадавших в ДТП и госпитализированных в детскую горбольницу №3, у десятилетней девочки, перенесшей операцию, состояние тяжелое. Один ребенок отпущен на амбулаторное наблюдение. У остальных детей и находящейся в этой же больнице женщины - состояние средней степени тяжести, стабильное.

Пятеро пострадавших в ДТП взрослых находятся в БСМП №1. Двое из них в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Они находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает, отметили в Минздраве.