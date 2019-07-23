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РИА Новости

Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост

Вчера, 09:21
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© Фото : пресс-служба правительства Сахалинской областиГенеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано
Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано
© Фото : пресс-служба правительства Сахалинской области
Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июл – РИА Новости. Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано завершает работу на Сахалине. Об этом глава островного подразделения внешнеполитического ведомства во вторник сообщил РИА Новости.
"Распоряжение о завершении службы на Сахалине поступило 23 июля из Японии. Я доработаю до конца августа на острове и, вероятно, несколько следующих лет буду трудиться на родине", - сказал собеседник агентства.
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По словам генконсула, кандидатура его преемника находится на стадии согласования.
"Очень жаль уезжать, потому что за три года на Сахалине у меня появилось много друзей, с которыми было всегда приятно общаться. И вообще работа на острове оставила множество замечательных впечатлений. Я считаю, что благодаря сотрудничеству и поддержке сахалинцев смог выполнить свою миссию в качестве генерального консула", - признался Рюити Хирано.
Рюити Хирано возглавил генконсульство Японии в Южно-Сахалинске 26 июля 2016 года, сменив на этом посту коллегу Акиру Имамура, который проработал на Сахалине около 10 месяцев.
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