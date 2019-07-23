Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост

"Очень жаль уезжать, потому что за три года на Сахалине у меня появилось много друзей, с которыми было всегда приятно общаться. И вообще работа на острове оставила множество замечательных впечатлений. Я считаю, что благодаря сотрудничеству и поддержке сахалинцев смог выполнить свою миссию в качестве генерального консула", - признался Рюити Хирано.