Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T09:20Z
https://ria.ru/20190723/1556787612.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148282/90/1482829037_0:142:3138:1907_1036x0_80_0_0_96a2b2f234c36022e151d0b70719fcc8.jpg
РИА Новости

Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов

Вчера, 09:20
559
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка породы египетская мау
Кошка породы египетская мау
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы египетская мау
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник подписал законопроект, запрещающий удаление когтей у котов.
"Удаление когтей – жестокая и болезненная процедура, которая может вызвать физические и поведенческие проблемы у беспомощных животных, сегодня этому будет положен конец. Запретив эту устаревшую практику, мы гарантируем, что животные больше не будут подвергаться этим бесчеловечным и ненужным процедурам", - заявил Куомо.
Кошка и собака
3 июля, 08:00
Ученые объяснили, почему люди помешаны на кошках и собаках
Отмечается, что процедура подразумевает частичную ампутацию последней кости на пальцах передних лап котов, в результате сухожилия, нервы и связки перестают функционировать. У котов повышается нагрузка на суставы и позвоночник, что может привести к раннему артриту и хроническим болям в спине.
Законопроект с момента подписания вступил в действие.
Девушка целует кота
9 мая, 08:00
Кошки больше не проблема. Российские ученые создают вакцину от аллергии
3842002
Обсудить 0
Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
Рекомендуем
В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
РИА
Новости
Мужчина в здании во время отключения электроэнергии в Каракасе
Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
В Канаде полицейский "превратилась" в кошку во время доклада об убийстве
В США на рабочем месте нашли тело давно пропавшего сотрудника магазина
Лента
новостей
Истребитель F-16 Вооруженных сил Республики Корея
Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
Мужчина с флагом Китая
В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Обогреватель мог стать причиной пожара в хабаровском детском лагере
Арт-объект в виде гигантского пельменя в парке Дружбы в Благовещенске
В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
Джонсон станет новым премьером Британии
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
Япония выразила протест России и Южной Корее за инцидент с самолетом ВКС
В новосибирском троллейбусном депо женщину убило бетонной плитой
Саудовский блогер Махмуд Сауд во время встречи с Ави Дихтером и Хассаном Каабиа
Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
Дмитрий Разумков
Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
Лента новостейМолния