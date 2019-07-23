Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов

"Удаление когтей – жестокая и болезненная процедура, которая может вызвать физические и поведенческие проблемы у беспомощных животных, сегодня этому будет положен конец. Запретив эту устаревшую практику, мы гарантируем, что животные больше не будут подвергаться этим бесчеловечным и ненужным процедурам", - заявил Куомо.