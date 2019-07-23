Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом", - цитирует Разумкова агентство УНН.