Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса

КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Глава партии президента Украины "Слуга народа", которая лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, Дмитрий Разумков заявил, что речь об амнистии для ополченцев в Донбассе идти не может.
"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом", - цитирует Разумкова агентство УНН.
Ранее президент Владимир Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу. Он также заявил, что в случае победы на выборах не подпишет закон об амнистии для ополченцев.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 92,7% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,12%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,03%. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,19%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,14%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,87%.
Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.