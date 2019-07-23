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РИА Новости

Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса

Вчера, 09:14
17855
© РИА Новости / Стрингер Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
Дмитрий Разумков . Архивное фото
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Глава партии президента Украины "Слуга народа", которая лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, Дмитрий Разумков заявил, что речь об амнистии для ополченцев в Донбассе идти не может.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом", - цитирует Разумкова агентство УНН.

Ранее президент Владимир Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу. Он также заявил, что в случае победы на выборах не подпишет закон об амнистии для ополченцев.
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Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 92,7% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,12%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,03%. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,19%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,14%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,87%.
Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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ДонбассВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Зеленский хочет войны до победного конца и выдвигает заведомо неприемлемые условия . Украина не та страна , что была в 2013г , поэтому Донбассу нет смысла в нее возвращаться согласно минским договоренностям . Чтобы остановить продолжающуюся бойню , необходимо признать ЛДНР , как это было сделано с Абхазией и Южной Осетией и заключить с ними договора о экономической и военной помощи , введя своих миротворцев . Принуждение к миру отобъет охоту стрелять по мирным жителям .
23 июля, 10:30
Jolly Roger
7510011
Пусть сначала эти преступления докажут! Люди защищали свои дома и семьи от уничтожения. О преступлениях приходится говорить в контексте другой стороны конфликта. Уголовные дела возбуждены, как раз, на украинских военных.
23 июля, 09:34
ssedlex76
7101012
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