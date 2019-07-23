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РИА Новости

Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"

Вчера, 09:11
21110
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён выразил секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву протест в связи с предполагаемым нарушением российским военным самолетом воздушного пространства Южной Кореи, сообщила администрация президента Республики Корея.

"Мы рассматриваем эту ситуацию как крайне серьезную, если такое поведение повторится, мы предпримем намного более сильные меры", — приводит слова южнокорейского чиновника администрация.

"Требуем, чтобы Совет безопасности (России. — Прим. ред.) дал оценку ситуации и предпринял должные меры", — заявил Чон Ый Ён.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о якобы нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны утром во вторник. Кроме того, по данным южнокорейских военных, инциденту предшествовали появления российских и китайских самолетов в опознавательной зоне ПВО Южной Кореи.
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Южная КореяНиколай ПатрушевРоссияВ мире
Популярные комментарии
надо еще разобраться, а был ли случай нарушения воздушного пространства. А если нет? А если мы будем палить по всякому летающему вокруг нас мусору? Тогда что? Борзометр зашкалил. Выражаю Сеулу протест.
23 июля, 09:31
Александр Сергеевич
4920137
Серьезные меры? Помалкивали бы лучше, вояки....
23 июля, 09:30
Totenkopf_d
22010010
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