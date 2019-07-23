Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён выразил секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву протест в связи с предполагаемым нарушением российским военным самолетом воздушного пространства Южной Кореи, сообщила администрация президента Республики Корея.
"Мы рассматриваем эту ситуацию как крайне серьезную, если такое поведение повторится, мы предпримем намного более сильные меры", — приводит слова южнокорейского чиновника администрация.
"Требуем, чтобы Совет безопасности (России. — Прим. ред.) дал оценку ситуации и предпринял должные меры", — заявил Чон Ый Ён.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о якобы нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны утром во вторник. Кроме того, по данным южнокорейских военных, инциденту предшествовали появления российских и китайских самолетов в опознавательной зоне ПВО Южной Кореи.