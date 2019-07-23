В Иркутской области двое мужчин прятали украденные 200 кг нефрита в колодце

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полицейские в Иркутской области задержали двух мужчин, подозреваемых в краже у судебных приставов 200 килограмм нефрита, который они хранили в колодце, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В январе этого года в полицию поступило сообщение о хищении незаконного добытого нефрита стоимостью около миллиона рублей, который ранее был изъят судебными приставами у гражданина", - рассказала Ирина Волк.
24 марта 2017, 07:44В Новокузнецке экс-полицейский украл из вещдоков 100 тысяч рублей
Полицейские совместно со следователями нашли двух подозреваемых: один работал в районном отделе судебных приставов, другой служил в исправительной колонии.
"Похищенный нефрит найден в колодце одного из частных домовладений на пятиметровой глубине", - сообщила официальный представитель МВД России.
Сейчас нефрит хранится в качестве вещдока. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.