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РИА Новости

Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос

Вчера, 08:53
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины
Экс-президент Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины. Архивное фото
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины повторно вызвало экс-президента Петра Порошенко на допрос 25 июля по делу о неуплате налогов.
"(Порошенко - ред.) повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля", - цитирует сообщение пресс-службы бюро агентство УНН.
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Ранее директор бюро Роман Труба сообщил, что Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском". По словам директора бюро, экс-президент будет вызван на допрос повторно.
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов ранее подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на рыбальском". По его словам, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счёт якобы украденных у украинской армии средств.
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