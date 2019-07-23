Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос

КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины повторно вызвало экс-президента Петра Порошенко на допрос 25 июля по делу о неуплате налогов.

"(Порошенко - ред.) повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля", - цитирует сообщение пресс-службы бюро агентство УНН.

Ранее директор бюро Роман Труба сообщил, что Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском". По словам директора бюро, экс-президент будет вызван на допрос повторно.