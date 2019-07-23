Назван регион с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Наиболее высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксировали в Республике Марий Эл. Об этом Наиболее высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксировали в Республике Марий Эл. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Так, в этом регионе показатель заболеваемости астмой и астматическим статусом (диагноз поставлен впервые в жизни) составляет 783 случая на 100 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

На втором месте — Челябинская область (306,1 случая). В пятерку попали также Новосибирская (285,7), Новгородская (283,1) и Томская (270,4) области.

В 2017 году показатель заболеваемости астмой среди детей до 14 лет в среднем по стране составил 127,3 случая на 100 тысяч человек.

При этом в 2016 году он достиг 135 случаев на 100 тысяч детей.