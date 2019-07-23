Трое детей, пострадавших при пожаре в лагере, находятся в коме

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Трое детей, которые поступили в реанимацию после пожара в палаточном лагере под Хабаровском, находятся в состоянии комы, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находился в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное по статье дело "Причинение смерти по неосторожности".

"В реанимации Солнечной ЦРБ в состоянии комы находятся трое пострадавших детей. Еще один ребенок поступил в детскую больницу Комсомольска-на-Амуре с отравлением угарным газом, это та же девочка, которая находилась в состоянии шока. Ее состояние между средней тяжестью и удовлетворительным", - сказал представитель правительства.

Он отметил, что родителям пострадавших детей будут предоставлены номера в гостинице и выделено отдельное помещение в больнице, чтобы они могли круглосуточно находиться рядом. С ними также работает психолог.