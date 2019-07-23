В больнице рассказали о состоянии Инны Чуриковой

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.

Ранее сообщалось, что Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии. В пятницу ее перевели из реанимации в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов в НИИ имени Склифосовского.

В четверг, 18 июля, сообщалось, что Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.