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РИА Новости
Культура

В больнице рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Вчера, 08:35
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актриса Инна Чурикова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.
Ранее сообщалось, что Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии. В пятницу ее перевели из реанимации в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов в НИИ имени Склифосовского.
Инна Чурикова
19 июля, 12:15
Очевидица падения Чуриковой со сцены рассказала подробности инцидента
"Отделение острых эндотоксикозов. Состояние тяжелое, температура нормальная, вечером была 36,7, утром – 36,6", - сказали в больнице.
В четверг, 18 июля, сообщалось, что Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.
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КультураИнна ЧуриковаМосква
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