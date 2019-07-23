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РИА Новости

Семье девочки, погибшей при пожаре в лагере, выделят миллион рублей

Вчера, 08:30
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ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Власти Хабаровского края выделят семье девочки, которая погибла в ночь на вторник в палаточном лагере под Хабаровском, 1 миллион рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находился в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное по статье дело "Причинение смерти по неосторожности".
"Сейчас готовится распоряжение губернатора, семье погибшего ребенка будет выделен 1 миллион рублей из резервного фонда", - сказала Томченко.
Ранее сообщалось, что погибшей школьнице из Комсомольска-на-Амуре во вторник должно было исполниться 11 лет. К школе, где она училась, несут цветы и свечи.
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