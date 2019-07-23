Под Красноярском электричка с пассажирами простояла два часа из-за птицы

КРАСНОЯРСК, 23 июл - РИА Новости. Электричка с пассажирами Дивногорск - Красноярск более двух часов простояла на путях из-за попадания птицы на изолятор и обрыва контактного провода, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КЖД), время задержки составило порядка двух часов.

Ранее сообщалось, что электропоезд остановился после отправления со станции "Слизнево". По информации контролёров, задержка связана с поломкой токоприемника. Поездная бригада несколько раз объявляла о переносе отправления. Четыре вагона электрички были заполнены примерно на 40%. По уточненной информации КЖД, доставка пассажиров автобусами была невозможна из-за удаленности пути от автодороги.

"Сегодня в 7.00 (03.00 мск) местного времени, на участке Енисей – Дивногорск Красноярской магистрали, в районе станции Красноярские Столбы, из-за попадания птицы на изолятор произошел обрыв контактного провода. … Электропоезд №6476-6475 Дивногорск – Енисей – Красноярск, выехавший из Дивногорска в 6.39 (02.39 мск), был задержан на участке Слизнево – Турбаза. Время задержки составило порядка 2 часов", - говорится в сообщении.

В настоящее время поезд уже прибыл на станцию Красноярск. В КЖД сообщили, что из-за инцидента был возвращен электропоезд на Дивногорск и отменен обратный рейс на Красноярск. На ветке продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.